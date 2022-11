Energiekrise als Wendepunkt für Klimaschutz und gerechte Transformation

iCal Download Termin: 14.11.2022, 12:30 bis 14:00 Veranstalter: DGB im Rahmen des deutschen Pavillons auf der 27. Klimakonferenz Weitere Informationen: zur Webseite …

Die russische Invasion in die Ukraine ist eine Belastung für Just Transition Anstrengungen und Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland, Europa und der Welt. Hohe Energiepreise, Knappheiten bei essentiellen Gütern, steigende Inflation, und die stark steigenden Lebenshaltungskosten vergrößern soziale Ungleichheiten. Im Globalen Süden führt die wachsende Nachfrage nach LNG Gas zu astronomisch hohen Preisen, was in Teilen zum Kollaps von Produktion und Energieversorgung führt.

Viele Unternehmen sind nicht in der Lage die gestiegenen Produktionskosten, insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten, zu bezahlen. Dadurch steht den Unternehmen weniger Kapital zum ökologischen Umbau ihrer Betriebs- und Produktionsprozesse zur Verfügung. Gleichzeitig sorgt der verstärkte Einsatz von Kohlekraftwerken kurzfristig für höhere C02 Emissionen. Gerade vor diesem Hintergrund sind Bedingungen einer gerechten Transformation wichtiger denn je. Diese Veranstaltung wird diskutieren, was es braucht, damit dieser kurzfristige Schock zum Katalysator für weltweite, nachhaltige Entwicklung werden kann.

12:30 Uhr: Begrüßung Samantha Smith , Direktorin des Just Transition Center

12:35 Uhr: Keynote “Globale Klimapolitik im Kontext multipler Krisen” Stefan Körzell , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB Jochen Flasbarth , Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

13:00 Uhr: Podiumsdiskussion: Was sind die Effekte der Krisen in verschiedenen Ländern und wie können Strategien aussehen, die diesen begegnen? Anne-Beth Skrede , Special Advisor beim Norwegischen Gewerkschaftsbund (LO) Boitumelo Molete , Koordinatorin der Bereichs Soziale Entwicklung beim Südafrikanischen Gewerkschaftsbund (COSATU) Frederik Moch , Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand Thiago Maeda , Brasilianischer Gewerkschaftsbund CUT

13:55 Uhr: Schlusswort Samantha Smith

Moderation: Samantha Smith

Sprachen: Englisch, Deutsch