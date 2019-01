Künstliche Intelligenz (KI) macht Arbeit

iCal Download Termin: 15.01.2019, 18:00 bis 20:00 Ort: Kalkscheune, Johannisstraße 2, 10117 Berlin Veranstalter: DGB

In der Diskussion um die Arbeit der Zukunft haben Systeme „Künstlicher Intelligenz“ (KI) deutlich an Bedeutung gewonnen. Wie können KI-Systeme für Gute Arbeit genutzt werden? Und unter welchen Bedingungen ist „Gute Arbeit by design“ möglich? Über diese und weitere Fragen diskutieren der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, BMAS-Staatssekretär Björn Böhning und IG-Metall Vorsitzender Jörg Hofmann.

DGB

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Hier geht es zur Online-Anmeldung.