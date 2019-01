re:publica 2019 - Konferenz für die digitale Gesellschaft

Vom 6.-8. Mai 2019 findet zum dreizehnten Mal die Konferenz für die digitale Gesellschaft, re:publica, in der STATION Berlin statt. Das Motto lautet diesmal "tl;dr", was im Internet-Slang für "too long; didn’t read" steht. Schwerpunkt der re:publica 2019 wird die Langform, das Kleingedruckte, die Fußnote und die Kraft der Recherche. Denn wenn Parolen und Slogans missbraucht werden, um die Gesellschaft zu spalten und demokratische Systeme zu zerstören, gilt es, mit Wissen und Information, mit Empathie, Dialog und Solidarität dagegen zu halten.

