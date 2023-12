Mit Weiterbildung Beschäftigung sichern!

Auf der DGB-Tagung informieren wir sie über das neue Weiterbildungsgesetz und die damit verbundenen neuen Fördermöglichkeiten für Beschäftigte und zeigen, wie sie das Gesetz bestmöglich umsetzen. Seien sie dabei und tauschen sie sich mit unseren Expert*innen aus der Arbeitswelt aus.

Weiterbildung ist ein Schlüssel zur erfolgreichen und sozial gerechten Gestaltung der Transformation der Arbeitswelt. Mit dem neuen Weiterbildungsgesetz sind die Fördermöglichkeiten für die Weiterbildung der Beschäftigten in der Transformation noch einmal verbessert worden. In der Weiterbildungsförderung kommt insbesondere dem neuen Qualifizierungsgeld als kollektivem Instrument zur Sicherung von Beschäftigung eine Schlüsselrolle zu. Dieses lebt aber nur, wenn sich Betriebsparteien und Sozialpartner dafür engagieren. Daher gilt es, die neuen Fördermöglichkeiten bekannt zu machen, die Möglichkeiten in den Gewerkschaften und Betriebsräten zur aktiven Mitgestaltung zu nutzen und so die Weiterbildung der Beschäftigten noch einmal weiter voranzubringen.

Die Tagung bietet die Möglichkeit, sich zu den Fördermöglichkeiten der Agenturen für Arbeit auf den neuesten Stand zu bringen, sich über praxisnahe Hinweise zur Umsetzung auszutauschen und sich zu Fragen der Weiterbildung zu vernetzen.

Programm:

09:30 Uhr: Anmeldung

10:15 Uhr: Begrüßung und Eröffnung

Anja Piel, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB

10:45 Uhr: "Neues bei der Weiterbildungsförderung für Beschäftigte und zur Einführung des Qualifizierungsgeldes"

Impulsvortrag von Markus Biercher , Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nord

11:15 Uhr: "Betriebliche Weiterbildung und Digitalisierung als Handlungsfeld der Betriebsratsarbeit"

Impulsvortrag von Dr. Toralf Pusch , Hans-Böckler-Stiftung, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)

- Diskussion -

12:15 Uhr: Mittagspause

13:15 Uhr: Workshops: Projektvorstellung und Diskussion – 4 Workshops

Workshop 1: Erfahrungen mit der Verhandlung und Umsetzung von Zukunftstarifverträgen in der Metall- und Elektroindustrie und mögliche Ansatzpunkte für das neue Qualifizierungsgeld

In diesem Workshop wird über Erfahrungen bei der Umsetzung von "Zukunftstarifverträgen" insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie berichtet. Diese Tarifverträge zielen auf Maßnahmen zur Realisierung von Innovationen, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Qualifikation der Beschäftigten und ihrer Weiterbeschäftigung ab. Ein Schwerpunkt der Diskussion in dem Workshop wird der Frage gewidmet, um welche Aspekte Tarifverträge erweitert werden müssten, um anschlussfähig für das neue Qualifizierungsgeld zu sein. Workshop 2: Betriebsvereinbarungen weiterentwickeln

Eine wesentliche Fördervoraussetzung für die Inanspruchnahme des neuen Qualifizierungsgeldes ist das Vorliegen einer Betriebsvereinbarung, die den strukturwandelbedingten Qualifizierungsbedarf eines nennenswerten Beschäftigtenanteils, die mit der Qualifizierung verbundene Beschäftigungssicherung und Regelungen zur Inanspruchnahme des Qualifizierungsgeldes trifft. In der Arbeitsgruppe wird praktische Übersetzungshilfe für die Anpassung von Betriebsvereinbarungen und entsprechende Betriebsratsarbeit geleistet. Workshop 3: Mit Weiterbildungsmentor*innen Beschäftigte für Weiterbildung gewinnen und Betriebsräte stärken

Kurzinputs von Projektverantwortlichen aus den beteiligten Mitgliedsgewerkschaften:

Claudia Dunst , IG Metall Baden-Württemberg; Carmen Kalkofen , Dortmunder Energie und Wasserversorgung GmbH; Ralf Schipper , bfw; Kosta Stergatos , NGG

Aus den den gewerkschaftlichen Projekten Weiterbildungsmentor*innen liegen profunde Erfahrungen und Erkenntnisse zur Förderung von Weiterbildung in Betrieben vor. 2 Leitfragen stehen in diesem Workshop im Vordergrund: Wie kann es gelingen, Beschäftigte für Weiterbildung zu gewinnen, die bislang wenig partizipiert haben? Und welche Unterstützung hat sich für Betriebsräte als besonders wirksam erwiesen, damit sie Weiterbildung in ihren Unternehmen umfassend vorantreiben können? Workshop 4: Sicherung von Arbeitsplätzen mit Qualifizierung – Gewerkschaftliche Erfahrungen und Ansatzpunkte aus dem Pilotprojekt zur Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatung in der "Qualifizierungsoffensive Chemie"

Das Pilotprojekt "Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatung" der IG BCE zielt auf die Mitgestaltung von Transformationsprozessen und Qualifizierungsbedarfen in der Chemiebranche. Am Fallbeispiel der Firma Wipak Walsrode GmbH wird aufgezeigt, wie es gelingen kann, die Sicherung von Beschäftigung durch Qualifizierung in Unternehmen anzustoßen und umsetzen zu helfen. Aus den vielschichtigen Erfahrungen des Projekts werden weitergehende Erkenntnisse für eine erfolgreiche Umsetzung des neuen Qualifizierungsgeldes geteilt.

14.45 Uhr: Kaffeepause

15.30 Uhr: Abschlussdiskussion

"Mit Weiterbildung die Transformation bewältigen – Was können wir gemeinsam bewegen?"

Alexander Bercht , IG BCE; Sylvia Bühler , ver.di; Carsten Burkhardt , IG BAU; Stefanie Janczyk , IG Metall; Fabian Langenbruch , BMAS; Evelyn Räder , DGB; Dr. Anna Robra , BDA

16.30 Uhr Ende

Bitte melden sie sich hier bis zum 15. Februar 2024 an

Das Programm zum Download: