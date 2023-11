"Kein Fortschritt ohne Gleichstellung! – Eine feministische Halbzeitbilanz"

Weitere Themen

Immer weniger Menschen arbeiten mit Tarifvertrag. Die Tarifbindung sinkt. Dadurch haben Beschäftigte viele Nachteile: weniger Geld und weniger Sicherheit. Wir sagen dieser Entwicklung den Kampf an – zusammen mit unseren Gewerkschaften – und starten für dich und mit dir die Kampagne #Tarifwende!

Kommunen haben ein riesiges Potenzial, die Folgen der Klimawandels abzumildern. Um dieses auszuschöpfen, braucht es ausreichend Personal im öffentlichen Dienst. Unser Personalreport untersucht, was das im Hinblick der angespannten Personalausstattung für den öffentlichen Dienst bedeutet.

Beim Gipfel der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am 6. November 2023 war das Thema Migration eines der zentralen Themen. Unsere Position zu den migrationspolitischen Beschlüssen des Gipfels gibt es hier zum Nachlesen.

Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbände fordern eine Kurskorrektur bei der Haushaltsplanung des Bundes. Mit ihren Kürzungsplänen schwäche die Bundesregierung die Stabilität unserer Demokratie, heißt es in einem gemeinsamen Brief an Fraktionsspitzen und Haushaltsausschuss.

