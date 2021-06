Zwischen Wirtschaftskrise und Börsenboom – Dient der Finanzmarkt noch der Realwirtschaft?

iCal Download Termin: 14.06.2021, 18:30 Adresse: Online via Livestream auf dgb.de oder YouTube Veranstalter: DGB

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind immens. Während Millionen Beschäftigte mit Einkommensverlusten, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, jagen Aktienkurse von einem Höchststand zum anderen. Wie kann das sein - und welche Auswirkungen hat das auf Gesellschaft und Finanzsystem? Darüber haben wir mit VertreterInnen aus Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft diskutiert.



Corona hat alle Bereiche unseres Lebens erfasst. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Doch während Millionen Beschäftigte Einkommensverluste verkraften müssen, in Kurzarbeit sind oder gar ihren Job verloren haben, jagen die Aktienkurse an den internationalen Finanzmärkten von einem Höchststand zum anderen. Noch nie waren die Börsen so „wertvoll“ wie aktuell.

Auf der anderen Seite haben wir hierzulande, in Europa und weltweit einen der stärksten Wirtschaftseinbrüche der Nachkriegszeit erlebt. Auch wenn die Aussichten glücklicherweise sich positiver darstellen und ein Ende der Pandemie naht, decken sich die realwirtschaftlichen Daten nicht mit der Euphorie an den internationalen Kapital- und Finanzmärkten. Die Finanzwirtschaft scheint von den wirtschaftlichen Entwicklungen losgelöst zu sein. Zudem erschüttern zahlreiche Bankenpleiten, Skandale um Zahlungsdienstleister sowie enorme Kursschwankungen bei den gehypten Kryptowährungen das Vertrauen ins System.

Wie passt das alles zusammen? Wieviel Sprengkraft steckt in unserem Finanzsystem? Wäre das Finanzsystem bei einer Krise besser gerüstet als 2008/09?

Dient die Finanzwirtschaft überhaupt noch der Realwirtschaft? Welche Rolle spielt die Finanzialisierung unserer Wirtschaft, also der wachsende Einfluss der Finanzmärkte auf die Realökonomie?

Verschärft diese ungleiche Entwicklung gar die Ungleichheit unserer Gesellschaft? Wer profitiert eigentlich von den Bullenmärkten?

Prof. Dr. Waltraud Schelkle (London School of Economics), Dr. Gerhard Schick (Bürgerbewegung Finanzwende e.V.) und Stefan Körzell (Geschäftsführendes Bundesvorstandsmitglied DGB) sind diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen.

Moderation: Nadine Lindner (Korrespondentin Deutschlandradio)