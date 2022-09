Soziale Kriterien müssen auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gelten, damit Bund, Länder und Kommunen nicht zu Komplizen von Lohndumping werden. Nun will auch die Bundesregierung die Tariftreue bei Aufträgen des Bundes regeln. Die Fachtagung diskutiert die aktuellen Entwicklungen zur Tariftreue im Bund, in den Ländern sowie Erfahrungen aus ausgewählten Branchen.

Seit 2017 richten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) jährlich den Fokus auf das Thema Vergaberecht. Dessen immense Hebelwirkung für gute Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne ist bekannt und hat daher mittlerweile sowohl auf europarechtlicher Ebene (Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 2014/24/EU) als auch auf Ebene des Bundes (reformiertes Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) wie auch mancher Länder (Tariftreuegesetze im Saarland, Thüringen und Berlin) Niederschlag gefunden. Nun möchte die neue Ampelkoalition noch eine Schippe drauflegen. So ist im Koalitionsvertrag eine Tariftreueregelung für die Auftragsvergabe durch den Bund als Vorhaben verankert.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein, sich bei unserer diesjährigen Präsenzveranstaltung über den aktuellen Stand der politischen Diskussion auf Bundesebene zu informieren und einen genaueren Einblick in die bereits vorhandenen Erfahrungen auf Landesebene zu gewinnen. Drei parallele Foren bieten Ihnen außerdem Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen und praktische Herausforderungen der Vergabe anhand sozialer Kriterien in den Bereichen Automobilbeschaffung, Nahverkehr und Bau mit unseren Referentinnen und Referenten zu diskutieren.

Die Tagung findet am 20. September 2022 in Präsenz in Berlin statt. Hier finden Sie das ausführliche Programm für die Fachveranstaltung.

Programm:

09:30 –09:45 Uhr: Ankommen, Anmeldung





09:45 –10:00 Uhr: Begrüßung durch Stefan Körzell , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes im DGB



Tariftreue: Neues aus dem Bund und den Ländern





, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes im DGB 10:00–10:30 Uhr: Umsetzung des Koalitionsvertrages auf Bundesebene: Wie steht es um die Tariftreueregelung im Bund? Dr. Philipp Steinberg , Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

10:30–11:00 Uhr: Überblick über die Landesvergabegesetze: Wie steht es um die Tariftreue in den Ländern? Prof. Dr. Thorsten Schulten , Leiter WSI-Tarifarchiv in der Hans-Böckler-Stiftung

11:00–11:15 Uhr: Kurze Pause



Neues aus dem Saarland und Berlin





11:15–11:30: Uhr Erste Erfahrungen mit dem Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz im Saarland Kerstin Geginat , Referatsleiterin Arbeits- und Tarifrecht, Prüfbehörde Tariftreue im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit Saarland

11:30–11:45: Uhr Neues zur Umsetzung der Berliner Tariftreueregelung Alexandra Brinkmann , Referatsleiterin Arbeitsrecht und tarifliche Gestaltung der Arbeit bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin

11:45–11:55 Uhr: Replik aus gewerkschaftlicher Sicht Sabrina Klaus-Schelletter , DGB Berlin-Brandenburg Marc Ferder , DGB Rheinland-Pfalz / Saarland

11:55–12:20 Uhr: Gemeinsame Diskussion zum Saarland und zu Berlin





12:20–13:30 Uhr: Mittagspause





13:30–14:45 Uhr: Parallele Foren zu den Branchen



Nachhaltige Automobilbeschaffung: Rolle der öffentlichen Hand und der Betriebsräte Dr. Peter Pawlicki , Director of Outreach and Education, Electronics Watch Kathrin Schäfers , Funktionsbereich Transnationale Gewerkschaftspolitik beim Vorstand der IG Metall Bernd Schneider , Zentraleinkauf der Polizei Hamburg Moderation: Dr. Verena Kröss , Referentin für internationale Finanzen, Wirtschaft und Menschenrechte, WEED e.V. Personalübergang, Tariftreue und Vergaben im Nahverkehr: Wohin steuert die neue Bundesregierung?

Matthias Pippert , EVG, Abteilung Grundsatz und Politik Andreas Schackert , ver.di Bundesverwaltung, Ressort 3, Verkehr, Busse und Bahnen Lothar Schuster , Referatsleiter Sozialer Arbeitsschutz/Landestariftreuegesetz (ÖPNV/SPNV) im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz Moderation: Christian Gebhardt , mobifair e.V. Baugewerbe: Digitale Arbeitszeiterfassung als Kriterium für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge? Christine Heydrich , Geschäftsführerin Sozialkasse des Berliner Baugewerbes Antonius Allgaier , Leiter der Hauptabteilung I, Politik und Grundsatzfragen bei der IG BAU Maria Berner , Finanzkontrolle Schwarzarbeit Berlin Moderation: Dr. Wolfgang Günther , Referat Tarifkoordination, DGB-Bundesvorstand

14:45–15:15 Uhr: Kaffeepause





15:15–15:45 Uhr: Berichte aus den Foren





15:45–16:00 Uhr: Abschlusswort durch die FES Susan Javad , Referentin für Arbeit, Qualifizierung und Mitbestimmung





, Referentin für Arbeit, Qualifizierung und Mitbestimmung Moderation der Veranstaltung: Florian Moritz, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik‚ beim DGB-Bundesvorstand

