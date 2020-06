In den Handwerksbranchen läuft das Geschäft trotz Corona insgesamt gut. Dennoch forderten die Kfz-Arbeitgeber, dass die im Juni fällige Tariferhöhung gestrichen wird. Die IG Metall hat diese Angriffe auf die Tarifverträge abgewehrt und sogar Verbesserungen durchgesetzt. In den nächsten Wochen stehen in weiteren Handwerksbranchen Tarifverhandlungen an.

