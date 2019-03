Öffentlicher Dienst der Länder: 3. Verhandlungsrunde gestartet

In Potsdam läuft seit gestern die 3. Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst der Länder. Hunderte Auszubildende hatten zum Auftakt mit goldenem Konfetti und lauten Sprechchören klar gemacht, was sie wollen: mehr Geld und ihre Übernahme.

Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Der Abschluss soll zudem auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden.

Hier geht es zu den aktuellen Meldungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di):

