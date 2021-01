Die NGG hat bei ihrer Onlinesitzung am 21. Januar 2021 ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen beschlossen. Sie fordert für die rund 3000 Beschäftigten in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Baden-Württemberg fünf Prozent mehr Geld. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 80 Euro steigen. Der Entgelttarifvertrag wird fristgerecht zum 28. Februar 2021 gekündigt.

