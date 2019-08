Mehr Geld für Beschäftigte der Berliner Stadtgüter

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Berliner Stadtgüter am 20. August hat die IG BAU einen Tarifvertrag abgeschlossen. Unter anderem steigt die monatliche Grundvergütung ab dem 1. Oktober 2019 um 130 Euro. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro. Für Auszubildende gibt es 100 Euro mehr.

Neben der Steigerung der individuellen monatlichen Grundvergütung, erhöhen sich auch die Auszubildendenvergütungen um 50 Euro pro Monat. Zusätzlich wurde eine Übernahmegarantie für 24 Monate nach der Ausbildung vereinbart.

Das Urlaubsgeldes erhöht sich um 150 Euro und für Auszubildende um 75 Euro. Gewerkschaftsmitglieder können bis zu acht Stunden im Jahr während der Arbeitszeit ohne Lohnausfall an Gewerkschaftsveranstaltungen teilnehmen. Bis zum 30. September 2020 verhandeln Betriebsrat und Geschäftsführung über eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitnehmerbeteiligung am Unternehmenserfolg.

Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 12 Monate bis zum 30. September 2020.

