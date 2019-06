Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB): Einmalzahlung vereinbart

Die EVG und die RBB haben sich am 4. Juni über eine Einmalzahlung in Höhe von 660 Euro geeinigt. Auszubildende bekommen 240 Euro. Die Einmalzahlung gilt als Überbrückung für die derzeit unterbrochenen Tarifverhandlungen. Hintergrund: Die Überarbeitung der Einkommenstabellen bedarf einer intensiven Prüfung, bevor die Verhandlungen am 18. September 2019 fortgesetzt werden.

