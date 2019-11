Holz und Kunststoffindustrie: 11.000 Beschäftigte bei Warnstreiks und Tarifaktionen

Artikel

RIVA: Streik-Unterbrechung

In der 23. Streikwoche unterbricht die IG Metall den Arbeitskampf bei RIVA. Ziel sei es, "ein Signal der Deeskalation zu senden und so eine rasche Lösung des Konflikts zu befördern", so die IG Metall. In den letzten Wochen wurden Gespräche zwischen RIVA und der IG Metall geführt, die Anlass zur Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts geben.