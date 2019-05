Banken: Warnstreiks vor der vierten Verhandlungsrunde

ver.di hat die rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken zu Warnstreiks vor der vierten Verhandlungsrunde aufgerufen. An verschiedenen Orten und Tagen werden Beschäftigte daher in dieser Woche bis zum Verhandlungstermin am 20. Mai in den Warnstreik treten, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen, ein deutlich verbessertes Angebot zu machen. ver.di fordert 6 Prozent mehr Geld.

