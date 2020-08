Tarifverhandlungen bei der Deutschen Welle gescheitert

Die Verhandlungen über die Gehälter und Honorare bei der Deutschen Welle sind am 17. August in der fünften Verhandlungsrunde gescheitert. Bereits Ende Januar hatten sich die Tarifparteien schon auf eine Erhöhung der Einkommen um 1,8 Prozent, 2,1 Prozent, 2,3 Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten geeinigt. Die Deutsche Welle will die Einkommen aber nur noch um ein Prozent pro Jahr anheben.

Colourbox

Die Tarifvertragsparteien waren sich bereits im Winter schon über die Entgelterhöhungen einig. Bei einer Laufzeit von 33 Monaten sollten die Einkommen in drei Stufen um 1,8 Prozent, 2,1 Prozent, 2,3 Prozent und jährlich 50 Euro für die Auszubildenden und Volontäre und Volontärinnen steigen.

Trotz des Zugeständnisses der Gewerkschaften, mit einem Sonderkündigungsrecht nach dem zweiten Laufzeitjahr mögliche Risiken bei der Finanzierung abzufedern, beharrte die Deutsche Welle jetzt darauf, Gehälter und Honorare lediglich um ein Prozent jährlich verbindlich anzuheben.

Ver.di wirft der Deutschen Welle nun Wortbruch vor.

