Fragen und Antworten zur 3G-Regel am Arbeitsplatz und der Homeoffice-Angebotspflicht

Die Einführung einer 3G-Zugangsregelung im Arbeitsbereich kann dazu beitragen, Infektionen am Arbeitsplatz zu verhindern. Allerdings nur unter der Bedingung: Sie muss eine zusätzliche Maßnahme zu den bewährten Regeln der Arbeitsschutzverordnung sein. 3G am Arbeitsplatz darf kein Startschuss zum Lockern der bisherigen Hygiene- und Maßnahmenkonzepte (Masken, Abstand, Lüften etc.) sein. Es wäre angesichts der momentanen Infektionslage fatal, jetzt den Schutz der Beschäftigten zurückzufahren. Impfdurchbrüche und falsch-negative Testergebnisse zeigen, dass weder Impfungen noch Tests allein absolut schützen. Die 3G-Regelung im Betrieb wird nur dann funktionieren, wenn die Beschäftigten der Regelung auch vertrauen können. Dafür braucht es eine datensparsame technische Umsetzung, klare Löschvorschriften und empfindliche Strafen bei Verstößen gegen den Datenschutz.