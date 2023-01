Alle sozialen Versicherungsträger, mit Ausnahme der gesetzlichen Krankenkassen und der Arbeitslosenversicherung, verfügen über zwei Selbstverwaltungsorgane: Vertreter*innenversammlung und Vorstand. Beide Organe werden ehrenamtlich je zur Hälfte durch Versicherte und Arbeitgeber*innen vertreten. Ihre Zusammensetzung wird durch die alle sechs Jahre stattfindende Sozialwahl entschieden.

Die Vertreter*innenversammlung ist das höchste politische Organ jedes Versicherungsträgers und übernimmt im Wesentlichen legislative Aufgaben; es trifft also die Entscheidungen. Die Mitgliederzahl ergibt sich aus der Satzung des jeweiligen Trägers. Aus der Mitte der Versammlung werden ein*e Vorsitzende*r und ein*e Stellvertreter*in gewählt, die unterschiedlichen Sozialparteien (Arbeitgeber*innen und Versicherte) angehören müssen.

Der Vorstand ist das exekutive, also das ausführende Organ, innerhalb der Selbstverwaltungen. Er setzt die Beschlüsse der Vertreter*innenversammlung um und ist für die laufende Verwaltung des Versicherungsträgers verantwortlich. Der Vorstand wird von der Vertreter*innenversammlung gewählt.

In der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung gehören die hauptamtlichen Geschäftsführer*innen dem Vorstand in der Regel mit beratender Stimme an. Die Organisationsstrukturen in den gesetzlichen Krankenversicherungen wurden 1996 radikal reformiert. Grund für diese Umstrukturierung war die zu diesem Zeitpunkt eingeführte freie Krankenkassenwahl der Versicherten. Dem hauptamtlichen Vorstand trat in den gesetzlichen Krankenkassen der ehrenamtlich besetzte Verwaltungsrat an die Seite.