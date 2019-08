Interessenvertretung mit Signalwirkung

Für beispielhafte Projekte hat die Jury des Deutschen Personalräte-Preises neun Gremien mit einer Nominierung belohnt. Die bundesweit ausgelobte Auszeichnung wird im Herbst als Gold-, Silber- und Bronze-Preis verliehen. Erstmals wird 2019 zudem ein Sonderpreis für Schwerbehindertenvertretungen im öffentlichen Dienst vergeben. Mit einem weiteren Sonderpreis prämiert die DGB-Jugend beispielhafte Jugend- und Auszubildendenvertretungen und deren Einsatz für jugendliche Beschäftigte und Auszubildende.

DPRP

Der „Deutsche Personalräte-Preis“ würdigt die beispielhafte Arbeit von Personalratsgremien in Deutschland und zeichnet herausragende Projekte aus. Er ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ und wird seit 2010 vom Bund-Verlag ausgelobt. Prämiert werden Initiativen, unabhängig davon, ob sie von einzelnen Personal­ratsmitgliedern, kompletten Gremien oder auch dienst­stellen­über­greifenden PR-Koopera­tionen durchgeführt worden sind. Jugend­auszubildenden- und Schwer­behinderten­vertretungen können sich jeweils über den Personalrat bewerben. Die Auszeichnung soll Interessenvertretungen im öffentlichen Dienst dazu motivieren, sich aktiv, kreativ und gestaltend für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, des Arbeitsumfeldes oder der sozialen Rahmenbedingungen einzusetzen.

Die Bekanntgabe der Gewinner und die feierliche Preisverleihung erfolgen auf dem „Schöneberger Forum“ am 19.11.2019 in Berlin. Die vom DGB und dem DGB-Bildungswerk BUND ausgerichtete Fachtagung befasst sich in diesem Jahr mit dem Thema Arbeitszeit. Die nominierten Gremien für den „Deutschen Personalräte-Preis 2019“ in alphabetischer Reihenfolge des Ortes mit einer kurzen Darstellung zum jeweiligen Projekt. Weitere Informationen unter www.dprp.de.