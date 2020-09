Sana Kliniken: ver.di erreicht gutes Tarifergebnis für bundesweit rund 8.500 Beschäftigte

Für die 8500 Beschäftigten, die unter dem Konzerntarifvertrag in den bundesweit 16 Sana-Kliniken fallen gibt es mehr Geld. Für die Monate Juni bis Dezember 2020 gibt es einmalig 650 Euro. Zum 1. Januar 2021 werden die Einkommen für Pflegekräfte in Akut-Krankenhäuser an das Niveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD) angeglichen. In den Reha-Kliniken gilt die Angleichung erst zum 1. Januar 2022.

DGB/dolgachov/123rf.com

Das Tarifergebnis im Überblick

Einmalzahlung für alle Beschäftigten füt die Monate Juni bis Dezember 2020 von 650 Euro (Teilzeitbeschäftigte anteilig).

in den Akut-Krankenhäusern wird zum 1. Januar 2021 eine Pflege-Tabelle eingeführt, die den betroffenen Beschäftigten ein Erreichen des TVöD-Niveaus zwischen 96 und 103 Prozent bringt. Alle anderen Tabellenentgelte werden zum 1. Januar 2021 um 3,5 Prozent angehoben.

In den Reha-Kliniken wird die Pflege-Tabelle zum 1. Januar 2022 eingeführt. Zudem werden alle Tabellenentgelte zum 1. Januar 2022 um weitere 2,5 Prozent angehoben.

Einmalzahlung für alle Auszubildenden in Höhe von 215 Euro.

Im nächsten und übernächsten Jahr bekommen Auszubildende jeweils 50 Euro mehr pro Monat.

Bis zu zwei weitere freie Tage für ver.di-Mitglieder

