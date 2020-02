Erneuerbare Energien jetzt schneller und stärker ausbauen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die Bundesregierung auf, mehr für die Energiewende zu tun. Um die Klimaziele im Energiesektor zu erreichen, braucht es einen verstärkten Einstieg in den Ausbau der errneuerbaren Energien, fordern DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell und die Vorsitzenden und Energieexperten von sechs DGB-Mitgliedsgewerkschaften in einem gemeinsamen Brief.

DGB/Francesco Mou/123RF.com

In einem gemeinsamen Schreiben haben der DGB sowie die Mitgliedsgewerkschaften IG Metall, ver.di, IG BCE, IG BAU, EVG und NGG die Bundesregierung dazu aufgefordert, endlich die notwendigen politischen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Ausbau der erneuerbaren Energien wieder auf die Spur zu bringen.

Vor allem mit Blick auf den Kohleausstieg und das Erreichen der Klimaziele muss der Ausbau der Erneuerbaren deutlich beschleunigt werden. Ein Aufschieben der notwendigen Reformen gefährdet nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch die Arbeitsplätze von Beschäftigten und den Industriestandort Deutschland als Ganzes. Der eingebrochene Ausbau sowie der Stellenabbau der Windenergie und der drohende Förderstopp bei der Photovoltaik sind mahnende Beispiele dafür.

Folgende Sofortmaßnahmen sehen die Unterzeichner als dringend notwendig: