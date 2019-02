Sie suchen einen Hashtag (#) zu einem Gewerkschafts-Kongress, Tarifverhandlungen oder einer Tagung? Sie wollen wissen, was ein bestimmter Hashtag in einem DGB-Tweet bedeutet? Aktuelle Hashtags von DGB und Gewerkschaften finden Sie in unserer Übersicht.

Ein Hashtag ist ein mit einer Raute markiertes Wort, über das in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram Beiträge und Tweets zum selben Thema gefunden werden können.

(Stand: Februar 2019)

Aktuelle gewerkschaftliche Hashtags

Internationale gewerkschaftliche Hashtags