Chemie-Tarifrunde: Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Die bundesweiten Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie sind in der ersten Runde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber legten in den Gesprächen mit der IG BCE am Montag und Dienstag (21./22. Oktober) in Hannover kein konkretes Angebot vor. Die nächsten Verhandlungen finden am 21./22. November statt.



IG BCE

In dieser Tarifrunde fordert die IG BCE für die 580.000 Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie vor allem mehr Zeit anstatt mehr Geld.

Die Forderungen im Einzelnen:

Ein tariflich abgesichertes und persönliches Zukunftskonto für die Beschäftigten in Höhe von jährlich 1000 Euro, über das alle Beschäftigten, einschließlich der Auszubildenden, individuell verfügen können.

Eine spürbare und reale Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen.

Eine bundesweite tarifliche Pflegezusatzversicherung. Sie wird durch die Arbeitgeber finanziert und schließt bei Eintritt des Pflegefalls die Finanzierungslücke zur gesetzlichen Vorsorge.

Die Entwicklung einer Qualifizierungsoffensive zur Begleitung des digitalen Wandels.

Die nächsten Verhandlungen finden am 21./22. November in Wiesbaden statt.

Zur Meldung