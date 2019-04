Erstmals Ausbildungsvergütungen an Unikliniken in Baden-Württemberg

Die Auszubildenden in den betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen an den Unikliniken in Baden-Württemberg haben zum ersten Mal eine Ausbildungsvergütung ausgezahlt bekommen. Damit erhalten die Azubis nun endlich eine Vergütung wie alle anderen Auszubildenden an den Unikliniken auch. Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 965 Euro, im zweiten 1.025 Euro und im dritten 1.122 Euro im Monat.

