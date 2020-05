Am 4. Mai 2020 fand das Auftakt-Gespräch der Tarifverhandlungen der Steine- und Erden-Industrie Bayern statt. Erstmals in der Geschichte in Form einer Videokonferenz. Die IG BAU fordert 6,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt und die unbefristete Übernahme der Auszubildenden. Die Tarifgespräche sollen Ende Mai weitergehen.

