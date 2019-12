Streik bei Keolis/Eurobahn: Kundgebung am Dienstag

Nachdem die Beschäftigten bei Keolis/Eurobahn die Streiks auch am Wochenende fortgesetzt haben, ruft die EVG zu einer zentralen Kundgebung am Dienstag, den 17. Dezember, in Düsseldorf auf. Die EVG will damit noch einmal den Streikmaßnahmen Nachdruck verleihen. Bisher hat die Arbeitgeberseite immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt.

