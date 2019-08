24. August: #unteilbar-Demo in Dresden

Das #unteilbar-Bündnis ruft für den 24. August 2019 zur Demonstration in Dresden auf. Zur ersten bundesweiten Großdemo des Bündnisses waren im Oktober 2018 Hunderttausende in Berlin für eine offene und freie Gesellschaft sowie für Solidarität statt Ausgrenzung auf die Straße gegangen. Bei der anstehenden Demonstration in Dresden gehört der DGB-Bezirk Sachsen zu den Unterzeichnern des gemeinsamen Aufrufs Hunderter Organisationen.

Im Oktober 2018 waren fast 250.000 Menschen in Berlin auf der Straße – bei der ersten bundesweiten Demonstration des #unteilbar-Bündnisses. Auch viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nahmen am Demonstrationszeug und der Kundgebung teil. "Die Spalter, die die Schreier, die Hetzer sind nicht in der Mehrzahl", sagte DGB-Vorstand Stefan Körzell bei seiner Rede zum Auftakt der Berliner Demo. "Auch wenn sie noch so laut und aggressiv daherkommen und vermeintlich einfache Lösungen für schwierige Fragen anbieten."

Zweite bundesweite #unteilbar-Demo am 24. August 2019 in Dresden

Im August findet jetzt die nächste bundesweite #unteilbar-Demonstration statt – diesmal in Dresden. Organisiert wird die Demo von #unteilbar Sachsen. Die Botschaft: "Wir sind mehr, wir sind nicht allein, wir sind #unteilbar."

Informationen des DGB-Bezirks Sachsen zur Demo:

ab 11.30 Uhr - Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter treffen sich ab 11.30 Uhr am Volkshaus Dresden, Schützenplatz 14.

12.30 Uhr gehen wir gemeinsam zum Altmarkt

13.00 Uhr - Auftaktkundgebung auf dem Altmarkt

14.00 Uhr – Start der Demo (über Altmarkt – Wilsdruffer Str. – Pirnaischer Platz – St. Petersburger Str. – Rathenauplatz - Carolabrücke – Wigardstr. - Rosa-Luxemburg-Platz – Albertbrücke – Sachsenallee - Güntzstr. - Straßburger Platz – Grunaer Str. – Blüherstr. Cockerwiese)

16.30 Uhr – Abschlusskundgebung

22.00 Uhr – Ende Bühnenprogramm

Unser Ziel: Für eine offene und freie Gesellschaft: Demokratie, Menschenrechte, soziale und gesellschaftliche Teilhabe müssen täglich erstritten und verteidigt werden.

Angesichts der fortschreitenden Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten hat sich das sächsische #unteilbar-Bündnis gegründet, um gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft einzustehen. Mit unserem Bündnisaufruf stellen wir uns deutlich gegen eine politische Verschiebung und erteilen Rassismus und Menschenverachtung eine klare Absage.