In der zweiten Runde der Haustarifverhandlungen für die Gewerkschaftsmitglieder bei Max Bögl hat die IG BAU ein Tarifergebnis erzielt. Ab 1. Januar 2021 steigen die Einkommen um 2,4 Prozent. Im November bekommen die Beschäftigten eine Corona-Prämie von 400 Euro. In 2021 gibt es zwei zusätzlich Urlaubstage und in den neuen Bundesländern gibt es 15 Prozent des jeweiligen Tariflohns als Weihnachtsgeld.

