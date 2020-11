uni-assist: Erstmals Tarifbindung bei bundesweitem Hochschuldienstleister

Nach mehr als zwei Jahren ver.di-Tarifkampagne gibt es beim bundesweiten Hochschuldienstleister uni-assist e.V. einen Tarifabschluss. Die Beschäftigten profitieren nun von den guten Bedingungen des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Wer bisher nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für den Bund (TVöD) angelehnt war, erhält in Vollzeit nun monatlich im Schnitt 450 bis 550 Euro mehr Gehalt.

DGB/Simone M. Neumann

Der bundesweite Dienstleister uni-assist e.V. ist an 180 deutschen Hochschulen für die Prüfung von Zugangszeugnissen und Abschlüssen internationaler Studienbewerbungen an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland verantwortlich. Die 184 Festangestellten haben nun erstmals den Schutz eines Tarifvertrages auf dem Niveau des TV-L.

Beschäftigte, deren Gehalt bisher nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für den Bund (TVöD) angelehnt war, erhalten in Vollzeit nun monatlich im Schnitt 450 bis 550 Euro mehr.

Zu den vereinbarten Regelungen des Tarifvertrags der Länder kommen jährliche Sonderzahlungen für sogenannte Saisonbeschäftigte, die mit befristeten Verträgen die Zeugnisprüfung ausländischer Studierender für das Wintersemester unterstützen. Außerdem gibt es gute Überleitungsregelungen für Beschäftigte, deren Gehalt bisher am TVöD angelehnt war. Die Einigung enthält zudem hohe Einmalzahlungen an Beschäftigte der Bereiche Logistik (Posteingang und Archiv) und Bewerbungsservice, die zuvor im Entgelt rund 550 Euro unterhalb des TV-L-Niveaus lagen.

