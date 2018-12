Tarifverhandlungen Länderbahn GmbH (DLB): Gesamtpaket vereinbart

Am 19. Dezember hat die EVG für die Mitglieder bei der Länderbahn nach andauernden Verhandlungen ein gutes Gesamtpaket mit einem Mantel-, Entgelt- und Auszubildendentarifvertrag vereinbart. Am 1. Januar 2019 wird ein neues Entgeltsystem mit zunächst sechs Stufen eingeführt und ab dem 1. Januar 2020 um eine weitere siebte Stufe ergänzt. Zusätzlich kommt das EVG-Wahlmodell in zwei Stufen.

