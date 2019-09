Bis zu 18 Monate im Lkw: So werden Fahrer in Europa ausgebeutet

Einige Habseligkeiten in der Plastiktüte, Kochen und Essen am Straßenrand, Schlafen in der Fahrerkabine – und das Tag für Tag, bis zu anderthalb Jahre lang. So mussten Dutzende philippinische Lkw-Fahrer auf europäischen Straßen leben. Aufgedeckt hatten den Fall die niederländische gewerkschaftsnahe Stiftung FNV-VNB und das DGB-Projekt "Faire Mobilität". Inzwischen sind die Fahrer ver.di-Mitglieder geworden und es ist gelungen, eine Nachzahlung für die Fahrer durchzusetzen.



Bilder, die das Projekt "Faire Mobilität" veröffentlicht hat, zeigen die unwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen der philippinischen Fahrer Faire Mobilität

Es bestehe der "dringende Verdacht auf Menschenhandel und Arbeitsausbeutung", berichtet das DGB-Projekt "Faire Mobilität". Aufgedeckt worden sind Fälle in Dänemark, den Niederlanden – und in Deutschland: In Ense, in der Nähe von Dortmund, sitzen 16 philippinische Fahrer auf dem Betriebsgelände einer Logistik-Firma fest. Gewerkschafter aus den Niederlanden und von Faire Mobilität sind seit Samstag in Ense vor Ort und unterstützen die Fahrer.

"Hausen in ihren LKWs" – auch am Wochenende

DGB/Simone M. Neumann "Die EU muss dringend an das Thema ran" "Dieser besonders krasse Fall zeigt, dass wir schnell mehr Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im europäischen Straßentransport brauchen", sagt DGB-Vorstand Annelie Buntenbach. "An das Thema muss die EU dringend ran. Was wir bisher vom geplanten EU-Mobility-Package kennen, reicht da auf keinen Fall aus." Das "Mobility Package" (auch "Road Package") der EU geht im Dezember in die entscheidende Phase im EU-Parlament.

Die Männer von den Philippinen berichten von teilweise unmenschlichen Zuständen: Seit bis zu 18 Monaten leben und arbeiten sie in ihren Fahrzeugen. Ihre Wochenenden verbringen sie auf dem Betriebsgelände der Firma in Ense, hausen in ihren LKWs. In dieser Zeit scheint der Betrieb abgeschlossen zu sein. Es stehen keine Duschen zur Verfügung, lediglich ein Dixi-Klo für 16 Fahrer.

Laut "Faire Mobilität" und FNV-VNB ermitteln Polizei, Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Ordnungsamt seit dem vergangenen Sonntag. Das BAG wolle Bußgelder gegen das Unternehmen verhängen. Dennoch wurde es den Fahrern am Dienstag dieser Woche freigestellt, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.

Die Fahrer haben Angst, ihren Job zu verlieren - denn mit dem Lohn ernähren sie ihre Familie auf den Philippinen. Außerdem droht ihnen der Verlust ihrer Aufenthaltsberechtigung in der EU.

Wer steckt dahinter?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts "Faire Mobilität" fassen den Fall auf ihrer Webseite zusammen:

"Das dänische Unternehmen Kurt Beier Transport A/S wirbt gegen eine Gebühr Menschen auf den Philippinen an und verspricht ihnen einen Job als LKW-Fahrer in Polen. Es gibt Hinweise, dass die Firma in Polen zu dem dänischen Unternehmen gehört, bei der es sich vermutlich um eine Briefkastenfirma handelt. Die Fahrer haben angegeben, dass sie 2.000 bis 5.000 Euro bezahlen mussten, damit ihnen über diese Firma die nötigen Papiere besorgt werden, damit sie EU-weit als LKW-Fahrer eingesetzt werden können. Sie verfügen in Polen über keine Unterkunft, sondern nur über einen polnischen Arbeitsvertrag und werden sofort in ihrem LKW losgeschickt, um in verschiedenen Ländern Europas zu fahren. Die Männer gaben an, hauptsächlich Touren zwischen Deutschland und Österreich und Deutschland und Italien zu fahren. Der Arbeitsmittelpunkt sei Ense."

Neben den katastrophalen Arbeitsbedingungen wurden die philippinischen Fahrer offenbar auch um Lohn geprellt. "Faire Mobilität" geht davon aus, dass den Fahrern für jede Stunde, in der sie in Deutschland gearbeitet haben, der deutsche Mindestlohn gezahlt werden müsste. Eine erste Lohnberechnung durch die niederländlichen Gewerkschafter der FNV-FNB habe ergeben, dass einem der Fahrer 2.300 Euro für den betreffenden Monat zustehen. Seit seiner Ankunft in Europa habe er aber bisher lediglich 500 Euro Lohn erhalten.

Wie geht es jetzt weiter?

"Im Mittelpunkt wird stehen, ob die Staatsanwaltschaft dem Anfangsverdacht auf Menschenhandel (232 StGb), Zwangsarbeit (232b StGB) und Ausbeutung der Arbeitskraft (233 StGB) nachgeht", so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Faire Mobilität". "Eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft in diese Richtung wäre eine wesentliche Voraussetzung. um den Männern in Deutschland einen Schutzstatus zu gewähren."

Die Gespräche mit den Fahrern deuteten darauf hin, "dass sie in diese Situation hineingedrängt und gehalten wurden. Indikatoren dafür sind die enormen finanziellen Aufwendungen, um die Arbeit aufnehmen zu können, die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, die Isolation der Fahrer, die Verknüpfung von Arbeits- und Lebensort im LKW, die Mindestlohnunterschreitungen, Diskriminierung, sowie Druck, die Lenk- und Ruhezeiten nachweislich zu missachten", berichtet "Faire Mobilität".

Update September 2019: Philippinische LKW-Fahrer erhalten Lohnnachzahlung Monatelang haben haben Mitarbeiterinnen des DGB-Projekts "Faire Mobilität" und der niederländischen gewerkschaftsnahen Stiftung FNV-VNB philippinische Lkw-Fahrer, die in Deutschland ausgebeutet wurden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt. Inzwischen sind die Fahrer ver.di-Mitglieder geworden und es ist gelungen, eine Nachzahlung durchzusetzen.

Hintergrund zu "Faire Mobilität"

Das Projekt "Faire Mobilität" hilft, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allem aus den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf dem deutschen Arbeitsmarkt durchzusetzen. Die politische Verantwortung für das Projekt liegt beim DGB-Bundesvorstand. Es wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und den DGB-Gewerkschaften.