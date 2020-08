Die Arbeitgeber haben in den Tarifverhandlungen im Juni kein Angebot für die Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie in NRW sowie in den norddeutschen Tarifgebieten vorgelegt. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind die Beschäftigten erstmals in den Streik getreten. Die NGG fordert 6,2 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen werden am 10. September fortgesetzt.

Zur Meldung der NGG-Nordrhein-Westfalen