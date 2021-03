Die erste Tarifverhandlungsrunde in der Kautschukindustrie ist am 17. März 2021 ergebnislos vertagt worden. Die Arbeitgeber legten kein Angebot für die 25.000 Beschäftigen der Branche vor. Die IG BCE fordert 4,5 Prozent mehr Geld, eine Verbesserung der Kurzarbeitergeld-Regelung sowie eine Wahloption zwischen Zeit und Geld. Die Verhandlungen werden am 22. April fortgesetzt.

