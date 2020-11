Erstmals fanden heute Streiks in Pflegeeinrichtungen der katholischen Caritas statt. In Baden-Württemberg traten Beschäftigte der Liebenau Leben im Alter gGmbH in den Ausstand. Sie fordern einen Tarifvertrag auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes. Lange Zeit sah es gut aus, dass eine Tarifeinigung möglich wäre. Doch nach zehn Verhandlungsrunden brach der Arbeitgeber die Beratungen ab.

Zur ver.di-Pressemitteilung