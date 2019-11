Tarifrunde Leiharbeit: Trippelschritte in Richtung Einigung

Tarifinfo 3 Leiharbeit: Trippelschritte in Richtung Einigung (PDF, 1 MB )

Am 12. November 2019 fand in Berlin die dritte Verhandlungsrunde für die Tarifverträge in der Leiharbeit statt. Nach wenig Bewegung in den ersten Verhandlungen erwartete die DGB-Tarifgemeinschaft ein deutliches Signal der Arbeitgeber, um die Verhandlungen voran zu bringen. Doch das blieb aus.