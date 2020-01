Forderung an McDonald’s und Co.: 12 Euro pro Stunde mindestens!

Heute (16.01.2020) startet die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen der NGG und dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) in Frankfurt am Main. Die NGG fordert unter anderem Einstiegslöhne von mindestens 12 Euro pro Stunde. In der ersten Verhandlung hatte die Arbeitgeberseite nur minimale Lohnerhöhungen für die rund 120.000 Beschäftigten der deutschen Systemgastronomie angeboten.

