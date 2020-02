ver.di hat am Freitag, 14. Februar 2020, die Forderungen für die Tarifrunde 2020 im Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Gewerkschaft fordert verbesserte Rahmenbedingungen für die rund 234.000 Beschäftigten. Dazu gehören Beschäftigte in den Kindertagesstätten, aus dem Bereich der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe. Die Verhandlungen starten am 5. März 2020.

