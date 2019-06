Edeka-Beschäftigte streiken erneut

An den Lagerstandorten in Mittenwalde und Freienbrink als auch in der Verwaltung streiken am 6. Juni 2019 ganztägig rund 500 Edeka-Beschäftigte. Grund dafür sind die bisherigen Verhandlungsergebnisse. Die Gewerkschaft ver.di fordert 7 Prozent mehr Geld für 12 Monate. Die Arbeitgeber boten für 2019 2 Prozent und für 2020 ein Prozent mehr. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 24. Juni 2019.

Zur Meldung