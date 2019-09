Tarifverhandlungen Postbank: ver.di ruft zu Streiks auf

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, den 5. September, die Postbank-Beschäftigten unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Frankfurt/Main zu erneuten Warnstreiks aufgerufen. Die Streiks werden in den kommenden Tagen bundesweit ausgeweitet. Damit möchte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den bislang schleppenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 9. und 10. September in Königswinter erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, damit diese ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. Denn auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 13. und 14. August hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.

Daher hat ver.di für den 5. September 2019 die Postbank-Beschäftigten unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Frankfurt/Main zu erneuten Warnstreiks aufgerufen. Auch in Stuttgart und Karlsruhe wird es Kundgebungen geben. In den kommenden Tagen werden die Streiks dann bundesweit ausgeweitet.

Durch die Warnstreiks wird es in den kommenden Tagen zu Verzögerungen in den Arbeitsabläufen, Einschränkungen im Zahlungsverkehr und Filialschließungen kommen. Am Mittwoch hatte es bereits Warnstreiks in München und im Großraum München gegeben.

ver.di fordert unter anderem die Erhöhung der Gehälter um 7 Prozent, mindestens 200 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Beschäftigten sollen dabei wählen können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit erhalten möchten. Des Weiteren fordert ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Für ver.di-Mitglieder werden außerdem sechs Gesundheits- und Entlastungstage gefordert.

Verhandelt wird für rund 12.000 Beschäftigte bei Teilen der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Postbank Filialvertrieb sowie der BHW-Kreditservice und weiterer Tochterunternehmen (Betriebscenter für Banken, PB Service, PB Direkt, PB Firmenkunden AG).

