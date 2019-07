Einigungen im Groß- und Außenhandel: Bis zu 4,9 Prozent mehr Geld

ver.di hat zahlreiche Tarifeinigungen im Groß- und Außenhandel u.a. in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen, Niedersachsen-Bremen und Sachsen-Anhalt erzielt. Die Löhne und Gehälter steigen um 3 Prozent in diesem Jahr und um weitere 1,9 Prozent im nächsten Jahr. Auszubildende bekommen 70 Euro mehr zum beginnenden Ausbildungsjahr 2019 und weitere 70 Euro in 2020.

