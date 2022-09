Mit dem 1. September 2022 entfaltet die Tariftreueregelung in der Pflege ihre Wirkung. Leistungen dürfen dann nur noch mit den Kassen abgerechnet werden, wenn Tariflöhne oder ein regionales Durchschnitts-Entgelt gezahlt werden. Die Kosten dürfen aber nicht den Pflegebedürftigen und ihren Familien aufgebürdet werden. Um das zu verhindern, muss die Koalition die versprochenen Strukturreformen zur Finanzierung der Pflege schnellstmöglich angehen.

DGB/Alexander Raths/123RF.com

Anja Piel, Geschäftsführendes Mitglied im DGB-Bundesvorstand sagte dazu:

„Tariftreue ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten in der Pflege, die schon viel zu lange auf faire Löhne gewartet haben. Die Kosten dafür jetzt den Pflegebedürftigen und ihren Familien anzulasten, ist aber ein Skandal. Preissteigerungen von mehreren hundert Euro pro Monat plus steigende Energie- und Lebensmittelkosten im Pflegeheim bedeuten für viele Menschen existenzielle Not.

Dazu darf es aber nicht kommen. Dafür muss die Koalition die versprochenen Strukturreformen zur Finanzierung der Pflege jetzt zügig angehen. Pflegebedürftige brauchen Entlastung. Dazu muss endlich der Knoten durchschlagen werden, das heißt: Sämtliche pflegerische Kosten müssen zukünftig von der Pflegeversicherung übernommen werden. Keinesfalls dürfen berechtigte Ansprüche der Beschäftigten nach einer fairen Entlohnung gegen ebenso berechtigte Ansprüche der Pflegebedürftigen nach einer guten und bezahlbaren Versorgung ausgespielt werden.“