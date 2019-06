SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH: Gesamtpaket vereinbart

Am 15. Oktober 2018 sind in München die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei den Seil- und Bergbahnen gestartet. Das erste Angebot des Arbeitgeberverbands Deutscher Eisenbahnen (AGVDE) enthielt jedoch nicht eine der Kernforderungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), wie zum Beispiel das EVG-Wahlmodell. Es wurde daher als unzureichend zurückgewiesen.

Artikel

Keolis Deutschland GmbH & Co KG: Auftakt zur Einkommensrunde 2019

In der ersten Tarifverhandlung zwischen EVG und der Keolis Deutschland GmbH am 28. Januar 2019 hat die Gewerkschaft ihre Forderungen platziert. Sie fordert 7,5 Prozent mehr Geld und eine Erhöhung der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge. Zur nächsten Verhandlungsrunde am 11. März 2019 wollen die Arbeitgeber ihr Tarifangebot abgeben.