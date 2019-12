Streik bei Kaufhof, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost

Die Beschäftigten in bundesweit 68 Filialen legen heute, 12. Dezember 2019, die Arbeit nieder. Gestreikt wird auch in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in rund 8 Filialen von Karstadt Feinkost. Damit möchten die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber in den anstehenden Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember erhöhen, um endlich zu einer Lösung zu kommen.

DGB-Region Vorder- und Südpfalz

Mit den Streiks wollen die Beschäftigten ihre Forderungen nach einer verbindlichen Rückkehr in die Flächentarifverträge und nach Sicherheit ihrer Arbeitsplätze betonen. „Die Beschäftigten verlangen eine verbindliche Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels. Einschnitte bei den monatlichen Entgelten lehnen sie entschieden ab. Die Beschäftigten wollen zudem an der Weiterentwicklung des Zukunftskonzepts Warenhaus beteiligt werden. Und der Eigentümer muss Geld in die Hand nehmen, um in das Warenhaus zu investieren“, erklärte Orhan Akman, Verhandlungsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di).

Die Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember werden für Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Feinkost geführt. ver.di fordert eine tarifvertragliche Lösung für alle vier Unternehmenssparten mit verbindlicher Rückkehr in die Flächentarifverträge des Einzelhandels.

