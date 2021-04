Nach dem Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen gibt es auch ein Ergebnis für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Die rund eine Million Beschäftigten erhalten ebenfalls die in NRW vereinbarte "Coronaprämie" von 500 Euro sowie die neu eingeführte tarifliche Sonderzahlung, die für individuelle Entgeltsteigerungen oder Arbeitszeitverkürzung verwendet werden kann.

