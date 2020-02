Tarifabschluss beim Verpackungshersteller Gerresheimer: Mehr Urlaubsgeld für IG BCE-Mitglieder

Für die rund 400 Beschäftigten beim Verpackungshersteller Gerresheimer in Essen hat die IG BCE einen Tarifvertrag abgeschlossen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es insgesamt fünf Prozent mehr Geld. Auch die Ausbildungsvergütungen steigen deutlich. Mitglieder der IG BCE bekommen zukünftig 30 Euro pro Urlaubstag Urlaubsgeld, Nicht-Mitglieder 23 Euro.

Gerresheimer stellt am Standort Essen Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff her, die vor allem als Verpackungen in der Pharma- und Kosmetikindustrie genutzt werden.

