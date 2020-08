"Personalmangel fällt den Schulen in der Corona-Krise auf die Füße"

In mehreren Bundesländern ist der Schulbetrieb nach den Sommerferien bereits wieder angelaufen. "Der Personalmangel fällt den Schulen in der Corona-Krise schwer auf die Füße", sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. "Notwendig sind mehr Lehrkräfte, um kleinere Klassen einrichten zu können und auch mehr Reinigungskräfte, um die Schulen laufend zu reinigen."

"Die Öffnung der Schulen muss mit Augenmaß erfolgen. Schulen dürfen nicht zu einem Treiber des Infektionsgeschehens werden. Vielerorts wird auch in den kommenden Wochen eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht nötig sein", so Hannack.

Mittel für digitalen Unterreicht

"Der Bund hat im Mai mit dem zweiten Konjunkturpaket über 500 Millionen Euro für den digitalen Unterricht und für Endgeräte bereitgestellt. In Kürze haben sich neue digitale Lernformen etabliert, wenn auch längst nicht flächendeckend und qualitativ ausreichend. Die digitale Ausstattung der Schulen ist weiterhin zum Teil mittelalterlich. Aber derzeit erleben wir, was alles möglich ist, um Unterricht zu individualisieren", sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende.

Mittel des Bundes müssen schnell und unbürokratisch bei den Schulen ankommen

"Damit Schülerinnen und Schüler, die nicht am Unterricht teilnehmen können, digital weiterlernen können, muss das Geld des Bundes schnell und unbürokratisch an die Schulen fließen", fordert Hannack. "Die Länder müssen langfristig deutlich mehr pädagogisches Personal für Kitas und Schulen gewinnen. Wir haben in allen Bildungsbereichen eine verehrende Personalknappheit."