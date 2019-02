Warnstreiks in der Eisen- und Stahlindustrie

Da die Arbeitgeber auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Stahlindustrie kein Angebot vorlegten, rief die IG Metall zu Streiks auf. Seit Wochenbeginn legen hunderte Stahlwerker zeitweise die Arbeit nieder. Bis zur vierten Verhandlung am 18. Februar ruft die IG Metall zu weiteren Warnstreiks in NRW, Bremen und Niedersachsen auf.

