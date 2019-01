ver.di ruft zu Warnstreiks des Sicherheitspersonals an Berliner Flughäfen auf

ver.di hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld zu einem vierstündigen Warnstreik am Montag, dem 7. Januar 2019, ab 5 Uhr aufgerufen. Damit möchte die Gewerkschaft die Arbeitgeber zu einem verhandlungsfähigen Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen drängen.

DGB/Rueangrit Srisuk/123rf.com

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) hatte auch in der vierten Verhandlungsrunde am 21. Dezember 2018 ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt. ver.di hatte darauf hingewiesen, dass die Arbeitgeber es in der Hand hätten, mit einem verhandlungsfähigen Angebot Streiks abzuwenden.

ver.di will die Sicherheit an den Flughäfen durch eine einheitliche Bezahlung der Tätigkeiten in allen vergleichbaren Kontrollbereichen verbessern. Dadurch werde mehr Lohngerechtigkeit erreicht und Flexibilität im Personalbereich ermöglicht. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro.

Weitere Arbeitskämpfe auch an anderen deutschen Flughäfen sind nicht ausgeschlossen. Die Ferienzeit der einzelnen Bundesländer will ver.di dabei jedoch ausklammern.

Die Verhandlungen werden am 23. Januar 2019 in Berlin fortgesetzt.

Zur Meldung