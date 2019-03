Tarifverhandlungen in der ostdeutschen Textilindustrie gestartet

Die IG Metall fordert in der am 5. März gestarteten Tarifrunde sechs Prozent mehr Entgelt, mehr Geld für die Altersteilzeit – und die schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 37 Stunden. Die Arbeitgeber lehnen bisher ab und haben zudem die Übernahme der Azubis gekündigt. Am 20. März wollen die Arbeitgeber ihr erstes Angebot abgeben. Die nächste Verhandlung ist für Anfang April geplant.

