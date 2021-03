In der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 3500 Beschäftigten der Mineralbrunnen- und Erfrischungsgetränkeindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland haben sich die NGG und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag geeinigt. Zum 1. Mai 2021 steigen die Einkommen um 2,1 Prozent. Auszubildende bekommen 50 Euro mehr. Zusätzlich gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 150 Euro.

