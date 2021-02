Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) und ver.di haben sich auf den endgültigen Tarifvertrag über die Mindestbedingungen in der Altenpflege geeinigt. Dieser soll zum 1. August 2021 in der gesamten Branche angewendet werden. Die Mindestlöhne sollen um 25 Prozent steigen. Das Mindestentgelt für Pflegefachpersonen steigt demnach in vier Schritten auf über 3000 Euro.

Zur ver.di-Pressemeldung